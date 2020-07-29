Starbucks pandemi döneminde ne kadar zarar etti ?

Dünya çapında yaygın kahve zinciri Starbucks, pek çok mağazasını yeniden açsa da Covid-19 pandemisinin zararlarının devam ettiğini açıkladı.

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 678,4 milyon dolar ve hisse başına 0.58 dolar net zarar bildirdi. Starbucks (SBUX) geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 düşüşle 4,2 milyar dolara geriledi.

Şirket dünya çapında mağazalarının yüzde 96’sının bazı sınırlandırmalarla yeniden açıldığını açıkladı. Starbucks, Nisan ayındaki ilk çeyrek açıklamasında haziran ayına kadar mağazalarının yüzde 90’ının açılacağını tahmin etmişti.

Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki rakamlara göre mağaza satışlarında yüzde 41, işlem sayısında ise 53 düşüş bildirdi. Ancak bu dönemde toplam işlem sayısı azalırken, Amerika'daki müşteriler geçen yılın aynı dönemindeki verilerle kıyaslandığında her siparişte ortalama yüzde 27 daha fazla harcama yaptı.

Salgındaki ikinci dalga ihtimali zararın daha da büyüyebileceği yönünde bazı tahminleri de beraberinde getiriyor.