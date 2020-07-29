  • BIST 1.136
  • Altın 440,470
  • Dolar 6,9640
  • Euro 8,1969
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 857 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı

Starbucks pandemi döneminde ne kadar zarar etti ?

» »
Starbucks pandemi döneminde ne kadar zarar etti ?
Starbucks pandemi döneminde ne kadar zarar etti ?

Dünya çapında yaygın kahve zinciri Starbucks, pek çok mağazasını yeniden açsa da Covid-19 pandemisinin zararlarının devam ettiğini açıkladı.

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 678,4 milyon dolar ve hisse başına 0.58 dolar net zarar bildirdi. Starbucks (SBUX) geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 düşüşle 4,2 milyar dolara geriledi.

Şirket dünya çapında mağazalarının yüzde 96’sının bazı sınırlandırmalarla yeniden açıldığını açıkladı. Starbucks, Nisan ayındaki ilk çeyrek açıklamasında haziran ayına kadar mağazalarının yüzde 90’ının açılacağını tahmin etmişti.

Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki rakamlara göre mağaza satışlarında yüzde 41, işlem sayısında ise 53 düşüş bildirdi. Ancak bu dönemde toplam işlem sayısı azalırken, Amerika'daki müşteriler geçen yılın aynı dönemindeki verilerle kıyaslandığında her siparişte ortalama yüzde 27 daha fazla harcama yaptı.

Salgındaki ikinci dalga ihtimali zararın daha da büyüyebileceği yönünde bazı tahminleri de beraberinde getiriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da düzensiz göçmenler toplu halde kaçtı28 Temmuz 2020 Salı 09:53
  • Yunan Papaz'dan Ayasofya'nın cami olmasına övgü28 Temmuz 2020 Salı 08:58
  • Macaristan'da muhalif haber sitesinin genel yayın yönetmeni işten çıkarıldı; 80'den fazla gazeteci istifa etti, okurlar sokağa çıktı26 Temmuz 2020 Pazar 12:01
  • Macaristan'da "Özgür Basın" Protestosu25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:40
  • Selanik’te Aşırı Sağcı Göstericiler Türk Bayrakları Yaktı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:31
  • Bu Kez Bir Cezayirli Belçika'da George Floyd'un Akibetine Uğradı24 Temmuz 2020 Cuma 10:00
  • BM'den Kovid-19 İle Mücadelede "Geçici Temel Gelir" Önerisi24 Temmuz 2020 Cuma 09:31
  • Weber: “Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırıları kabul edilemez”23 Temmuz 2020 Perşembe 17:02
  • BM: Kovid-19 Arap ekonomisinin yüzde 5,7 küçülmesine ve 152 milyar dolar gelir kaybına neden olabilir23 Temmuz 2020 Perşembe 08:52
  • AFP: Yunanistan donanması 'yüksek teyakkuz'a geçti22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti