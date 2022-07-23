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Starlink uyduları Mağusa semalarında görüntülendi

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Starlink uyduları Mağusa semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Mağusa semalarında görüntülendi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin "uydu takım yıldızı" olan ve internet servisi sağlayan Starlink istasyonları Mağusa semalarında görüntülendi. Sıra halinde gökyüzünde ilerleyen uydular, görenleri adeta büyüledi.

Starlink nedir?

Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı olan Starlink, yer istasyonları ile birlikte çalışan ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşuyor. Söz konusu uydular, internet servisi sağlıyor. Starlink terminalleri fişe takıldığı zaman otomatik olarak uzaydaki en yakın Starlink uydusuna bağlanıyor. Ardından uydu en yakın yer istasyonu ile iletişim sağlıyor ve böylece internet bağlantısı kurulmuş oluyor. Şu anda Dünya yörüngesinde 2 binden fazla işlevsel Starlink uydusu bulunuyor.

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