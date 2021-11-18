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Starship Ay'a dönüş için 2022'de yola çıkacak

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Elon Musk, şirketi SpaceX tarafından geliştirilen ve NASA tarafından Amerikalıların Ay'a dönüşü için kullanılacak Starship'in ilk yörünge uçuşunu gelecek yılın başlarında yapacağını söyledi.
Starship Ay'a dönüş için 2022'de yola çıkacak

Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulu'nda konuşan Musk, "Aralık ayında bir dizi test yapacağız ve umarım ocak ayında Ay görevi öncesi deneme uçuşunu başlatacağız" dedi.

İlk lansmanla ilgili çok fazla risk olduğunu söyleyen Musk, bu yüzden başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyemeyeceğini ancak çok ilerleme kaydedileceğine inandığını söyledi.

Starship şimdiden birkaç yörünge altı uçuşu yaptı.

Etkileyici patlamalarla sonuçlanan çok sayıda testin ardından SpaceX, yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanan uzay aracını nihayet indirmeyi başardı.

Yaklaşan yörünge testi için, Super Heavy adlı ultra güçlü bir prototip kullanılacak.

Musk, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılacak yetkilendirmenin "yıl sonuna doğru" beklendiğini açıkladı.

ABD uzay ajansı NASA, insanları en erken 2025'te Ay'a geri götürmek için Artemis programını başlattı.

Bu programın bir parçası olarak iniş aracı olması için Starship görevlendirildi.

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