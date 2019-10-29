Startups4Peace Kone Sunum Yarışması yarın Chateau Status Restoran’da

Startups4Peace 2019’un Hızlandırılmış Programı, ikinci eğitim kampının başarılı bir şekilde sona ermesinin ardından, finale kalan ekiplerin katılacağı, büyük final sunum yarışmasının yarın Lefkoşa’da Chateau Status Restoranda (12 Markou Drakou sokak, 1102 Lefkoşa) düzenleneceği bildirildi.

“Startups4 Peace KONE Elevator Pitch Battle” adıyla gerçekleştirilecek yarışmanın sonucunda Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilecek SLUSH organizasyonuna katılma şansını elde edecek olan iki ekibin belirleneceği belirtildi.

Startups4Peace girişiminden yapılan açıklamaya göre, SLUSH’a katılabilmek için yarışacak finalist ekipler Consoc.io, JoinTheTale, Livingo App, Not just mugs, Paddock, Parametricos, ve Pop! olacak.

Etkinlik halka açık şekilde gerçekleşirken, +357 22 458 020 numaralı telefon veya https://cutt.ly/S4P-PitchBattle bağlantısından katılımı bildirmek gerekecek.

Etkinlik saat 17.00’deki Finlandiya Büyükelçisi Timo Heino, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölümü Başkanı Michael Docherty, Güney Kıbrıs Ticaret ve Endüstri Odası Başkanı Christodoulos Angastiniotis ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Startups4Peace 2019 Genel Değerlendirme saat 17.20’de, Sunum yarışması 17.25’te ve ödül töreni 18.20 de gerçekleştirilecek.

Ödül töreninin ardından katılımcılar ve misafirler için bir resepsiyon verilecek.

Startups4Peace girişimi, Kıbrıs’taki Finlandiya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve NI-CO tarafından uygulanan “Innovative Entrepreneurship” projesi eş finansmanı ile gerçekleşiyor.

Girişim, Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ortaklığında Startup Cyprus tarafından yürütülüyor.

Kıbrıs ve Finlandiya’dan girişimi destekleyen örgütlerse şöyle:

CyprusInno, Digital Tree Publishers, Goethe Institut, Invest Cyprus, Kemanes Print Shop, NewCo Helsinki, Startup Sauna, Sinartisi Creative Buzz, StudentLife ve Pitch Battle’a destek veren KONE ELEVATOR.

Açıklamada, Startups4Peace’in ana hedefi Kıbrıs’ın her iki toplumundan iş fikrine sahip kişileri bir araya getirmek olduğu belirtildi.