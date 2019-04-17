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Statü ve kurum içi görev yeri değişiklikleri liyakete göre yapıldı

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Statü ve kurum içi görev yeri değişiklikleri liyakete göre yapıldı
Statü ve kurum içi görev yeri değişiklikleri liyakete göre yapıldı

KIB-TEK AÇIKLAMA YAPTI İşte o açıklama;

Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yaratılmak istenen yanlış algı üzerine lüzum görülen cevabımızdır.
Bir önceki hükmet döneminde (UBP-DP hükümeti) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) örgütlü Elektrik Kurumu Sendikası’nın (EL-SEN) talebi üzerine personelin uzmanlık alanı ve mezuniyeti göz önüne alınarak personellerin statülerinde düzenlemeye gidilmesi kararlaştırılmıştır.
Alınan karar uygulamaya konulamadan seçim gerçekleştiği ve yeni hükümet oluştuğundan uygulanamamıştır.
Yeni hükümetin atadığı Yönetim Kurulu, parti veya siyasi görüş ayırt etmeksizin, bahsi geçen personellerin uzmanlık alanına ve mezuniyetine göre statülerini ve kurum içi görev yeri değişikliğini, Yönetim Kurulu’nun AH/75/2018 sayı ve 27/04/2018 tarihli kararı ile gerçekleştirmiştir. 
Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada maksatlı olarak Orcan Saygılı’nın ve Tayfun Efendi’nin adı, haksız statü değişikliği ve/veya görev değişikliği ile anılmaktadır. Halbuki bahsi geçen Yönetim Kurulu kararı ile yapılan düzenlemelerle Orcan Saygılı ve Tayfun Efendi ile birlikte toplam 113 personelin statüsü yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, söz konusu Yönetim Kurulu kararının, şu anki Yönetim Kurulu Başkanımız Yönetim Kurulu’na atanmadan çok önce alınmış bir karar olduğunu ve uygulamayla ilgili kurulmaya çalışılan akrabalık ilişkisinin de gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isteriz.
Belirtmek isteriz ki diğer 111 personelde olduğu gibi Orcan Saygılı ve Tayfun Efendi ile ilgili de göz önünde bulundurulan tek şey uzmanlıkları ve üniversite diplomalarıydı. 
Gerçekleştirilen statü değişikliğinin, sadece 113’de 2’sini göz önünde bulundurarak ve yapılan düzenlemenin tarihini de çarptırarak “haksız şekilde yapıldı” imasında bulunmanın yanlış ve maksatlı olduğunu belirtir bu konudaki takdiri kamuoyuna bırakırız.

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