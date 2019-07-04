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Statükonun temsilcileri dört bir yandan federasyon tükendi/bitti diye açıklama yapıyor

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Nedeni masanın yeninden kurulma korkusu!
Statükonun temsilcileri dört bir yandan federasyon tükendi/bitti diye açıklama yapıyor

İşte CTP Milletvekili Asım Akansoy'un açıklaması...

Statükonun temsilcileri dört bir yandan federasyon tükendi/bitti diye açıklama yapma ihtiyacı duyuyorlar. 
Bu ihtiyacın nedeni korku ! Müzakere masasının yeniden kurulma ihtimali üzerine pozisyon belirlemeye çalışıyorlar ve federasyonun ne denli güçlü, toplum tarafından benimsenmiş canlı bir model olduğunu, olası çözümün ana ekseni olacağını hepimize gösteriyorlar.

 

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