Statükonun temsilcileri dört bir yandan federasyon tükendi/bitti diye açıklama yapıyor

İşte CTP Milletvekili Asım Akansoy'un açıklaması...

Statükonun temsilcileri dört bir yandan federasyon tükendi/bitti diye açıklama yapma ihtiyacı duyuyorlar.

Bu ihtiyacın nedeni korku ! Müzakere masasının yeniden kurulma ihtimali üzerine pozisyon belirlemeye çalışıyorlar ve federasyonun ne denli güçlü, toplum tarafından benimsenmiş canlı bir model olduğunu, olası çözümün ana ekseni olacağını hepimize gösteriyorlar.