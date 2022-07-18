  • BIST 2.427,17
  • Altın 965.772
  • Dolar 17.4682
  • Euro 17.7188
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Steam haftanın en çok satanlar listesi!

»
Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanlar listesini açıkladı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!
Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve’ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 20 Haziran’da çıkış yapan Raft ise ikinci sıradaki yerini korudu.

steam haftanın en çok satanları

Üçüncü sırada BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan Stray yer alırken, dördüncü sırada 24 Şubat’ta çıkış yapan Elden Ring karşımıza çıktı. Beşinci sırada ise Ready or Not bulunuyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

  1. Steam Deck
  2. Raft
  3. Stray
  4. ELDEN RING
  5. Ready or Not
  6. F1 22
  7. Valve Index VR Kit
  8. Monster Hunter Rise: Sunbreak
  9. Monster Hunter Rise + Sunbreak (paket)
  10. CS:GO Prime Status Upgrade (paket)

Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.

Raft sistem gereksinimleri

Önerilen:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha yeni
  • İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3GHz veya benzeri
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 serisi ya da benzeri
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: 64-bit işletim sistemi gerek
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ASELSAN’dan yeni böcek İHA!14 Temmuz 2022 Perşembe 11:34
  • Netflix, daha ucuz plan için ortağını seçti!14 Temmuz 2022 Perşembe 10:32
  • Elinize yerleştirilecek küçük bir çip banka kartı yerine geçecek13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:55
  • Enişteler üzgün! Fiat Doblo 2022 fiyat listesi13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:19
  • Twitter, Elon Musk'a dava açtı: '44 milyar dolarlık anlaşmadan çekildi, sözünü tutsun'13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:58
  • Rutubeti yok eden ev yapımı sprey13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:31
  • James Webb teleskobu evrenin en derin ve net fotoğrafını çekti12 Temmuz 2022 Salı 12:08
  • Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan uzay çöplerine karşı yeni plan11 Temmuz 2022 Pazartesi 22:48
  • Twitter, satış anlaşmasından çekilen Elon Musk’a dava açıyor10 Temmuz 2022 Pazar 13:24
  • Elon Musk, Twitter'ı almaktan vazgeçti; Twitter dava açacağını duyurdu09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti