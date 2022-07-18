Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
Steam haftanın en çok satanlar listesi
Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve’ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 20 Haziran’da çıkış yapan Raft ise ikinci sıradaki yerini korudu.
Üçüncü sırada BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan Stray yer alırken, dördüncü sırada 24 Şubat’ta çıkış yapan Elden Ring karşımıza çıktı. Beşinci sırada ise Ready or Not bulunuyor.
Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
- Steam Deck
- Raft
- Stray
- ELDEN RING
- Ready or Not
- F1 22
- Valve Index VR Kit
- Monster Hunter Rise: Sunbreak
- Monster Hunter Rise + Sunbreak (paket)
- CS:GO Prime Status Upgrade (paket)
Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.
Raft sistem gereksinimleri
Önerilen:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha yeni
- İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3GHz veya benzeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 serisi ya da benzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 64-bit işletim sistemi gerek
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