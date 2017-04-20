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SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Steam’e Çin’den rakip geldi!

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Steam’e Çin’den rakip geldi!
Dev oyuncu platformu Steam'e Çin'den yeni bir rakip geliyor.

Çin merkezli dev şirket Tencent'ın amiral gemisi oyun platformu TGP'de yenilemeye gideceği ve WeGame adıyla yeni bir servis duyuracağı iddia ediliyor. Uluslararası kullanıcılara da destek verecek olan platformun, Steam karşısına çıkacak en ciddi rakip olacağı ifade edilmekte.

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Bu gelişmenin ortaya çıkması ise Niko Partners analisti Daniel Ahmad'ın Twitter üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla gerçekleşmiş durumda. Tencent giriş sayfasındaki bir slaydı çeviren Ahmad, WeGame'in hem Çinli hem de küresel kullanıcıları destekleyeceği ifadesini fark etmiş.

WE GAME BAŞARILI OLABİLECEK Mİ?

Hali hazırdaki TGP, 200 milyon civarındaki kullanıcı sayısıyla 125 milyon kullanıcıya sahip Steam'in oldukça önünde olan platform oldukça güçlü bir konumda. Batılı kullanıcı açılımı ile WeGame'in Asyalı tüketicilerin ciddi alım gücünü de ardına alarak, çok daha güçlü bir hale gelebileceği ifade ediliyor.

Hem oyun geliştirme hem de yayınlama anlamında da güçlü olduğu vurgulanan Tencent, League of Legends'ın arkasındaki Riot Games ve Clash of Clans arkasındaki Supercell şirketlerinin sahibi. Ek olarak, şirketin Epic Games ve Activision Blizzard'a ait hisseleri de bulunuyor. Bir pazar araştırmasına göre, şirket tüm oyun pazarının yüzde 13'ünü elinde bulunduruyor. WeGame'in yakın zaman içerisinde aktif hale gelmesi bekleniyor.

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