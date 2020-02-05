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"Stefan Zweıg’ın Çöküşü" Sahnelendi

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"Stefan Zweıg’ın Çöküşü" Sahnelendi
"Stefan Zweıg’ın Çöküşü" Sahnelendi

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, Ahmet Yapar’ın yazıp yönettiği Süleyman Kabaali, Nurcihan Ersoy ve Can Yılmaz’ın oynadığı “Stefan Zweig’ın çöküşü” isimli tiyatro oyunu ile devam etti. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, etkinlikte yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı’nın aydınlar ve sanatçılar üzerinde yarattığı hiçlik ve varoluş sorunları ile Hitler rejiminin uyguladığı baskıların anlatıldığı oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Girne Belediyesi açıklamasında, Tiyatro Günlerinde 11 Şubat’ta “Hoş Gelişler Ola” isimli oyunun sahneleneceği belirtilerek, 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletlerinin Girne Belediyesi’nden 0392 650 01 00 ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebileceği belirtildi.

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