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Stefan Zweign’ın çöküşü sahnelenecek

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Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, 4 Şubat Salı günü Ahmet Yapar’ın yazıp yönettiği Süleyman Kabaali, Nurcihan Ersoy ve Can Yılmaz’ın oynadığı “Stefan Zweign’ın çöküşü” isimli tiyatro oyunu ile devam edecek.
Stefan Zweign’ın çöküşü sahnelenecek

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, 4 Şubat Salı günü Ahmet Yapar’ın yazıp yönettiği Süleyman Kabaali, Nurcihan Ersoy ve Can Yılmaz’ın oynadığı “Stefan Zweign’ın çöküşü” isimli tiyatro oyunu ile devam edecek.

Oyunda, İkinci Dünya Savaşı’nın aydınlar ve sanatçılar üzerinde yarattığı hiçlik ve varoluş sorunları ile Hitler rejiminin uyguladığı baskılar anlatılıyor.

Tiyatro Günlerinde 11 Şubatta Hoş gelişler ola isimli oyun sahnelenecek. 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden ((0392) 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir.

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