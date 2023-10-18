Stefanos Stefanu: “Yaraları idame ettiriyor, travmaları yeniden üretiyor”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “işgal” diye nitelediği Kıbrıs’taki durumun “yaraları idame ettirdiğini ve travmaları yeniden ürettiğini” savundu.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “işgal” diye nitelediği Kıbrıs’taki durumun “yaraları idame ettirdiğini ve travmaları yeniden ürettiğini” savundu.

Haravgi’nin haberine göre Stefanu, 1974’te “Yunanistan’daki ailelerin korumasına verilen refakatçisiz çocuklar” tarafından 1974’ün “bilinmeyen yönlerini ifşa” maksadıyla kurulan “Kıbrıs’ın Refakatçisiz Çocukları İnisiyatif Grubu” ile görüştü.

Stefanu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “işgal kâbusuna, ancak işgale son verilmesi ve vatanın yeniden birleştirilmesi ile son verebiliriz” ifadesini kullandı.