Stefanou: AKEL Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracak

Kendisinin aday olup olmayacağı sorusuna ise, AKEL'in önceliğinin daha geniş olarak kabul görmüş birisini aday çıkarmak olduğunu belirtti.

DIKO ile yapılan istişarelerin sonuç vermemesine de değinen Stefanou, farklı yaklaşımların olduğunu söyledi. Aynı zamanda AKEL'den Pamporidis'e olası bir adaylık teklifi gelmediğine dikkat çekti.

Stefanou, AKEL'in işbirliğinin mümkün olup olmadığını belirlemek için diğer siyasi partiler ile görüşmeler yapmaya çalışacağını vurguladı.

Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu