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Stefanu Atina’da Miçotakis’le Görüştü

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Stefanu Atina’da Miçotakis’le Görüştü
Stefanu Atina’da Miçotakis’le Görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Atina’ya gerçekleştirdiği ziyareti çerçevesinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir görüşme yaptığı haber verildi.

Miçotakis ile Stefanu’nun Atina’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar gönderdiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, “Tek Kabul Edilebilir Çerçeve BM Kararları- Miçotakis ile Stefanu’dan Atina’dan Kıbrıs Sorunu Mesajları” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tek kabul edilebilir müzakere çerçevesinin, BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu yinelediği aktarıldı.

Gazete, Miçotakis’in Stefanu’yu AKEL Genel Sekreterliğine seçilmesinden ötürü kutladığını ve Kıbrıs sorununda çözüme varılması için Yunanistan’ın sürekli desteğine ilişkin kendisine güvence verdiğini de belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili tek kabul edilebilir müzakere çerçevesinin, tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet ve tek vatandaşlığa sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünü öngören BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu savunan Miçotakis, “Çağdışı garantiler sisteminin kaldırılması ve Türk askeri birliklerinin adadan çekilmesinin Kıbrıs sorununun çözümü için gerekli ön koşullar olduğu” iddiasında da bulundu.

Miçotakis ile Stefanu arasında gerçekleştirilen görüşmede “kapalı bölge Maraş’taki yasadışı eylemler üzerinde durularak, Türk provokasyonlarına da değinildiğini” ileten gazeteye göre, “Bu eylemlerin uluslararası toplumun tezleri ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tam bir zıtlık içerisinde olduğu, aynı zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını zorlaştırdığı” iddia edildi.

Miçotakis’le, “Crans Montana’da meydana gelen başarısızlığın ardından son yıllarda şekillenen durum, meydana gelen çıkmaz, ileri sürülen Türk provokasyonları ve ne yapılması gerektiğini” ele aldıklarını ifade eden AKEL Genel Sekreteri Stefanu, “Türkiye’nin bu durumu, gerek toprak üzerinde, gerek de denizde oldubittiler meydana getirmek adına, bölücü planlarını güçlendirmek amacıyla kullandığını” iddia etti.

Miçotakis’le “çıkmazı aşmaya ve Kıbrıs sorunundaki kabul edilemez tezlerini terk etmesi için Türkiye’ye baskı yapmaya çalışmaları gereken süreci ve yöntemi ele aldıklarını” ifade eden Stefanu,  AKEL’in müzakerelerin dinamik bir şekilde yeniden başlayabilmesi için, BM Genel Sekreterinin de arzu ettiği gibi, teşvikler ve dinamikler meydana getirilmesi konusunda Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e sunduğu önerinin de gündeme getirildiğini kaydetti.

Stefanu “görüş birliklerini koruyarak ve Guterres çerçevesi üzerinde tartışarak, müzakerelerin kaldığı noktadan yeniden başlaması konusundaki ısrarlarından başka bir yol olmadığının bariz olduğunu” savundu.

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