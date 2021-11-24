Stefanu, Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever ile dün görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Güney Kıbrıs’taki görev süresini tamamlayan Avustralya Yüksek Komiseri (büyükelçisi) Sam Beever ile dün görüştü.

Fileleftheros’un haberine göre, Stefanu, Beever’e Kıbrıs sorununda süregelmekte olan çıkmazdan duyduğu endişeyi aktardı. Stefanu, AKEL’in çıkmazın aşılması ve iki toplumlu iki bölgeli BM tarafından belirlenen siyasi eşitliğe sahip federasyon çözümü hedefli müzakerelerin yeniden başlaması için önerisi olduğunu söyledi.

Stefanu ile Beever, Avustralya’da yaşayan Rumlar ve Güney Kıbrıs ile Avustralya arasında iyi ilişkiler geliştirilmesine olan katkılarını da ele aldı.