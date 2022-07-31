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Stefanu: “Bölünmenin kalıcı hale gelmesine doğru gidiyoruz”

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, bölünmenin kalıcı hale gelmesine doğru gidildiğini ve Kıbrıs sorununun, bugüne kadarki en kötü safhasında bulunduğunu söyledi.
Stefanu: “Bölünmenin kalıcı hale gelmesine doğru gidiyoruz”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, bölünmenin kalıcı hale gelmesine doğru gidildiğini ve Kıbrıs sorununun, bugüne kadarki en kötü safhasında bulunduğunu söyledi.

Politis gazetesine röportaj veren Stefanu, her ne kadar Türkiye “çok saldırgan ve kışkırtıcı” olsa da, uluslararası camianın Türkiye’ye iyi niyetle yaklaştığını ve Kıbrıs sorunundaki çıkmaz için Kıbrıslı Rumlara da sorumluluk yüklediğini kaydetti.

Habere göre Stefanu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in politikasının da bu yüzden başarısız olduğunu savunarak, Türkiye’nin uluslararası camianın iyi niyetinden faydalandığını ve bölünmeyi kalıcı hale getirecek yeni oldu-bittiler yarattığını öne sürdü.

Stefanu, çıkmazın aşılmasının ve müzakerelerin yeniden başlamasının hayati önem teşkil ettiğini vurgulayarak, bu doğrultuda bazı inisiyatifler alınmasının gerekliliğine işaret etti.

Kıbrıs sorununun çözülebilmesi için fazla seçenek bulunmadığını belirten Stefanu, iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik temelindeki federasyon çözümünün tek yol olduğunu ve Türkiye’nin masaya koyduğu iki devletli çözüm seçeneğinden kaçabilmek için, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi ve uzlaşılmış çerçevenin dışına çıkılmaması gerektiğini kaydetti.

Stefanu, enerjinin Kıbrıs sorununun çözümünde başarıya ulaşmak için dinamik oluşturabileceğini ve tüm müdahil taraflar için kazanç sağlayabileceğini ifade etti.

AKEL olarak 2020 yılının Aralık ayında bu bağlamda bir öneri hazırlayarak Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e sunduklarını belirten Stefanu, Anastasiadis’in bu öneriyi Ulusal Konsey’de bile tartışmadan reddettiğini söyledi.

 

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