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Stefanu, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştü

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştüğü bildirildi.
Stefanu, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Stefanu-Yantao görüşmesinde Güney Kıbrıs-Çin ilişkilerinin, uluslararası durumun ve Kıbrıs sorununun ele alındığını yazdı.

Gazete, Stefanu’nun Yantao’ya AKEL’in Kıbrıs sorunundaki mevcut durumdan dolayı endişeli olduğunu ve Kıbrıs sorununda devam etmekte olan çıkmazın Kıbrıs için tehlikeyi artırdığını ilettiğini kaydetti.

Habere göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişerek devam etmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilirken, AKEL ile Çin Komünist Partisi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik niyet belirtildi.

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