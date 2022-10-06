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Stefanu Japon Büyükelçi ile görüştü

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, dün Japonya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Izumi Seki ile bir araya geldi.
Stefanu Japon Büyükelçi ile görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, dün Japonya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Izumi Seki ile bir araya geldi.

Haravgi gazetesine göre Stefanu ve Japon Büyükelçisi arasındaki görüşmede ortak ilgi alanına giren konuların yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Stefanu, Seki’ye Kıbrıs sorunundaki durumun yanı sıra AKEL’in, çıkmazın sonlandırılmasını ve çözümün sağlanmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlamasını hedefleyen önerisi konusunda da bilgi verdi.

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