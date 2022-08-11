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Stefanu: Kıbrıs sorunu her zamankinden daha kötü aşamada

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun her zamankinden daha kötü aşamada bulunduğunu söyleyerek hükümete sert eleştirilerde bulundu.
Stefanu: Kıbrıs sorunu her zamankinden daha kötü aşamada

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun her zamankinden daha kötü aşamada bulunduğunu söyleyerek hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Salı akşamı düzenlenen bir etkinlikte konuşan Stefanu, gelecek yıl Şubat ayında yapılacak başkanlık seçiminin, memleket için oldukça kritik bir dönemde gerçekleşeceğini kaydederken, ülkelerin dağıldığı, yeni savaşların çıktığı, kan döküldüğü ve istikrarsızlığın hakim olduğu bu zorlu konjonktürde, Güney Kıbrıs’ta da oldukça zorlu şartlar bulunduğunu söyledi.

Stefanu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, “bölünmeye son bir adım kaldığını” ve Türkiye’nin her zamankinden daha tahrikkar ve saldırgan olduğunu iddia etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile DİSİ’nin izlediği yanlış politikalar nedeniyle Rum tarafının suçlandığına işaret eden Stefanu, uluslararası alandaki güvenirliklerini kaybettiklerini kaydetti.

Stefanu, Türkiye üzerinde baskı kurulması ve müzakerelere yeniden başlanmasının gerekliliğini de vurguladı.

 
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