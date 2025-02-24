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Stefanu, Kıbrıs sorununda girişim üstlenmesi gereken taraf Kıbrıs Rum tarafı

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Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün partisinin bir etkinliğine katıldığını ve burada yaptığı konuşmada partisinin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini yinelediğini yazdı.
Stefanu, Kıbrıs sorununda girişim üstlenmesi gereken taraf Kıbrıs Rum tarafı

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununda girişim üstlenmesi gereken tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğunu ve partisinin önceliğinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu söyledi.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün partisinin bir etkinliğine katıldığını ve burada yaptığı konuşmada partisinin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini yinelediğini yazdı.

Habere göre, Stefanu, Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Stefanu, 2020 yılında AKEL olarak Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine bazı öneriler sunduklarını ancak Hristodulidis’in, tıpkı bir önceki başkan gibi, bu önerileri dikkate almadığını vurguladı.

Stefanu ayrıca Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün “ülkeyi Türk işgalinden kurtarması ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların birleştirmesi gerektiğini” sözlerine ekledi.

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