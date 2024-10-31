Stefanu: Kıbrıs sorununun çözümü büyük perspektifler yaratacak

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümünün ülke, halk ve ekonomi için büyük perspektifler yaratacağını söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Güney Lefkoşa’da dün düzenlenen 3’ncü Ekonomi Forumu’nda konuşma yapan Stefanu, var olduğunu ileri sürdüğü “işgal” koşulları devam ettikçe, inşa edilecek ne varsa kum yığını gibi çökeceğini kaydetti.

Habere göre Stefanu, somut öneriler yaparak belli inisiyatifler alınmasının gerekliliğini vurgularken, Türkiye’nin sürdürdüğünü ileri sürdüğü uzlaşmaz tutumu nedeniyle çözüm uzak görünse de, olasılıkların henüz tükenmediğini belirtti.

Müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması ve Guterres Çerçevesi zemininde müzakere edilmesi halinde, çözümün çok da uzak olmayacağını ifade eden Stefanu, Türk tarafının tutumundan bağımsız olarak, müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanmak gerektiğini söyledi.