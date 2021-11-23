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Stefanu Londra Ve Brüksel’de Temaslarda Bulundu

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Stefanu Londra Ve Brüksel’de Temaslarda Bulundu
Stefanu Londra Ve Brüksel’de Temaslarda Bulundu

 AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Londra ve Brüksel’de temaslar gerçekleştirdiği, temaslarında Kıbrıs sorununa ilişkin edindiği izlenimin dün AKEL tarafından yapılan bir açıklamayla duyurulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre AKEL’den yapılan açıklamada; Stefanu’nun Londra ve Brüksel temaslarında, “Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında her çıkmaza girilmesi sonrasında çözüm sürecinin, Türkiye’nin bölücü planlarını uygulamak için uygun ortam bulması sebebiyle zarar gördüğü izleniminin hakim olduğunu tespit ettiği” iddia edildi.

AKEL heyetinin Londra’da İngiliz hükümeti yetkilileri ve muhalefet partileriyle temaslarda bulunduğunu, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Morton ve İşçi Partisi Milletvekili Fabian Morton’la görüştüğü belirtilen açıklamada, heyetin ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in büro şefiyle de bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamaya göre AKEL heyeti temaslarında “Türkiye’nin oldubittiler yaratma arzusunda olduğunu” iddia ederek Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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