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Stefanu, Mısır Büyükelçisi’yle Türkiye Odağında Görüştü

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Stefanu, Mısır Büyükelçisi’yle Türkiye Odağında Görüştü
Stefanu, Mısır Büyükelçisi’yle Türkiye Odağında Görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Mısır’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Amr Mohsen Hamza ile dün bir araya gelerek Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgelerindeki Güney Kıbrıs ve Mısır’ı etkileyen gelişmeleri Türkiye odağında ele aldı. 

Fileleftheros’un AKEL tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Stefanu, Mısır Büyükelçisi’ne Kıbrıs sorunundaki durumu ve süregelen çıkmazın barındırdığı tehlikeleri anlattı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve kapalı Maraş açılımının “iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü hedefli müzakerelerin yeniden başlaması gereğini gösterdiğini” söyleyen Stefanu, partisinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bu yönde bir öneri sunduğunu söyledi.

Görüşmede, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında geliştirilen devletlerarası ilişkilerden memnuniyet belirtildi ve görüş alışverişine devam etme niyeti belirtildi.

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