Stefanu özlü müzakere temennisinde bulundu

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, iki aylık aradan sonra Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlayacak olmasının önemli olduğunu ifade etti ve müzakerelerin özlü olması temennisinde bulundu.

Haravgi gazetesine söyleşi veren Stefanu, özlü müzakerelerin olabilmesi için askıda kalan önemli, siyasi ve özlü konuların ele alınmasına gerek olduğunu belirtti.

Stefanu, Alithia gazetesine verdiği söyleşide de, iki toplum liderinin, Rum başkanlık seçimleri kampanyasına girilmeden önce anlaşma huzmesine varılması amacıyla diyaloğun özüne girmesi gerektiğini yineledi.

İki aylık aradan sonra müzakerelerin başlayacağı bununla birlikte AKEL’in durumu nasıl değerlendirdiği şeklindeki bir soru üzerine Stefanu, iki anlamda durumun çok iyi olmadığını, ilk önce müzakerelere verilen ara ve söylenen çeşitli şeylerin ortamı ağırlaştırdığını, ikinci olarak ise müzakerelere ara verilmesinden önce sürecin bloke olduğunu belirtti.

Stefanu, iki liderin, özlü konularda yeni görüş birlikleri sağlayamadığını da ifade etti.

Enerji konularındaki bir soru üzerine Stefanu, Mısır ve İsrail’de önemli yatakların bulunmasının ardından bölgedeki enerji gelişmelerinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde önemli yatakların olduğunun tahmin edildiğini bunun da, yapılacak olan araştırmanın ardından ortaya çıkacağını söyleyen Stefanu, doğal gazın, Kıbrıs sorununun çözümü için katalizör rol oynayabileceğini her zaman için ifade ettiklerini, ancak Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi durumunda da bunun sorunlara neden olacak bir durum olduğuna belirtti.

Bir başka soru üzerine Stefanu, Türkiye için enerji konusunun Kıbrıs sorununun çözümü için teşvik olabileceğini ancak bunu yapacağı anlamına gelmediğini savundu.

Stefanu, kendilerinin ayrıca enerji politikasını ileriye götürerek egemenlik haklarını yerine getirmeye devam etmeleri gerektiğini de belirtti.

Rum Meclisi’nin, Akıncı’nın hatırına, okullarda kutlanacak olan anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi’nden alarak Eğitim Bakanlığı’na veren yasa tasarısını oyladığına ilişkin iddia üzerine Stefanu, bunun, Akıncı’nın değil, müzakerelerin yeniden başlaması hatırı olduğunu ifade etti.

Stefanu, bir başka soru üzerine Rum Başkanlık seçimleri konusunda kararlar almadıklarını bununla birlikte parti organları içerisinde de bunu özlü olarak ele almadıklarını söyledi.