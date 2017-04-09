 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

Stefanu özlü müzakere temennisinde bulundu

»
Stefanu özlü müzakere temennisinde bulundu
AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, iki aylık aradan sonra Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlayacak olmasının önemli olduğunu ifade etti ve müzakerelerin özlü olması temennisinde bulundu.

Haravgi gazetesine söyleşi veren Stefanu, özlü müzakerelerin olabilmesi için askıda kalan önemli, siyasi ve özlü konuların ele alınmasına gerek olduğunu belirtti.

Stefanu, Alithia gazetesine verdiği söyleşide de, iki toplum liderinin, Rum başkanlık seçimleri kampanyasına girilmeden önce anlaşma huzmesine varılması amacıyla diyaloğun özüne girmesi gerektiğini yineledi.

İki aylık aradan sonra müzakerelerin başlayacağı bununla birlikte AKEL’in durumu nasıl değerlendirdiği şeklindeki bir soru üzerine Stefanu, iki anlamda durumun çok iyi olmadığını, ilk önce müzakerelere verilen ara ve söylenen çeşitli şeylerin ortamı ağırlaştırdığını, ikinci olarak ise müzakerelere ara verilmesinden önce sürecin bloke olduğunu belirtti.

Stefanu, iki liderin, özlü konularda yeni görüş birlikleri sağlayamadığını da ifade etti.

Enerji konularındaki bir soru üzerine Stefanu, Mısır ve İsrail’de önemli yatakların bulunmasının ardından bölgedeki enerji gelişmelerinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde önemli yatakların olduğunun tahmin edildiğini bunun da, yapılacak olan araştırmanın ardından ortaya çıkacağını söyleyen Stefanu, doğal gazın, Kıbrıs sorununun çözümü için katalizör rol oynayabileceğini her zaman için ifade ettiklerini, ancak Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi durumunda da bunun sorunlara neden olacak bir durum olduğuna belirtti.

Bir başka soru üzerine Stefanu, Türkiye için enerji konusunun Kıbrıs sorununun çözümü için teşvik olabileceğini ancak bunu yapacağı anlamına gelmediğini savundu.

Stefanu, kendilerinin ayrıca enerji politikasını ileriye götürerek egemenlik haklarını yerine getirmeye devam etmeleri gerektiğini de belirtti.

Rum Meclisi’nin, Akıncı’nın hatırına, okullarda kutlanacak olan anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi’nden alarak Eğitim Bakanlığı’na veren yasa tasarısını oyladığına ilişkin iddia üzerine Stefanu, bunun, Akıncı’nın değil, müzakerelerin yeniden başlaması hatırı olduğunu ifade etti. 

Stefanu, bir başka soru üzerine Rum Başkanlık seçimleri konusunda kararlar almadıklarını bununla birlikte parti organları içerisinde de bunu özlü olarak ele almadıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Müzakereler çökerse ne olacak?”09 Nisan 2017 Pazar 11:13
  • Lakkotripis beklentilerin şimdilik yüksekte tutulmaması uyarısında bulunuyor09 Nisan 2017 Pazar 11:10
  • DİSİ’nin önerisinin oylanma süreci08 Nisan 2017 Cumartesi 13:35
  • Rusya ve ABD arasındaki gerginlik Güney Kıbrıs’a taşındı08 Nisan 2017 Cumartesi 13:20
  • Güneyde ilaçlar kuzeye göre daha pahalı08 Nisan 2017 Cumartesi 13:12
  • 5 kilo hint keneviri ele geçirildi08 Nisan 2017 Cumartesi 13:06
  • Kiprianu Rum Meclisi içindeki ve dışındaki olayları şikayet edecek08 Nisan 2017 Cumartesi 12:28
  • Rum Sözcü Hristodulidis İsrail temaslarını tamamladı08 Nisan 2017 Cumartesi 12:18
  • Güney Kıbrıs enerji politikasını sürdürecek08 Nisan 2017 Cumartesi 12:12
  • Çevrecilerin Beşparmak Dağları'ndaki bayrak önerisi reddedildi08 Nisan 2017 Cumartesi 11:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti