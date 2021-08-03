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Stefanu, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Osadchiy’le görüştü

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin müzakerelerin olmamasının yarattığı boşluktan faydalandığı” iddiasında bulundu.
Stefanu, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Osadchiy’le görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin müzakerelerin olmamasının yarattığı boşluktan faydalandığı” iddiasında bulundu.


Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’yle dün parti binasında biraraya geldiğini, görüşmede Kıbrıs sorununun ele alındığını yazdı.


Habere göre Stefanu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde meydana gelen boşluğun, Türkiye’ye, kışkırtıcı eylem ve politikalarını sürdürme ve Kıbrıs sorununun çözümü temeline ilişkin girişimlerin sürmesine imkan vereceğini” iddia etti.


Kıbrıs Rum tarafının bir güvenilirlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu, bunu Rum Yönetimi Lideri Anastasidis’in yakın çevresinin de kabul ettiğini vurgulayan Stefanu, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının yeniden başlaması için hiçbir girişim üstlenmiyor oluşunun da kendilerini memnun etmediğini ifade etti.


Stefanu’ya göre Osatchiy görüşmede, “Rusya’nın Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde dayalı bir çözüm bulunması görüşünü de yineledi”.

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