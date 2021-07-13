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Stefanu Sözde “Maraş Belediye” Yetkilileriyle Görüştü

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanı, sözde “Maraş Belediyesi” yetkilileri ile bir araya geldi.
Stefanu Sözde “Maraş Belediye” Yetkilileriyle Görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanı, sözde “Maraş Belediyesi” yetkilileri ile bir araya geldi.

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve sözde “Maraş Belediye” yetkilileri arasında Derinya’da yer alan görüşmede “Maraş” konusu ele alındı.

Habere göre Stefanu, “Maraşlıların mücadelesinin, Kıbrıs sorununun çözüm mücadelesi olduğunu” söyledi.

Stefanu, Kıbrıs sorununda son yıllarda var olan müzakere boşluğundan söz ederek bunun sonucunda, Türkiye’nin yeni “oldubittiler yaratmak ve aşamalı olarak “bölünmeye” yol açmak için bundan faydalandığını savundu.

Stefanu, “Bölünme, halkımızın yeni maceraları için sıçrama tahtasını teşkil ediyor” şeklinde uyarıda da bulundu.

Türkiye’nin başka yeni “oldubittileri” ileriye götürmemesi için BM’ye yönelik çabaların ve girişimlerin gerekliliğinden söz eden Stefanu, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatiflerini ilerletmesinin çok önemli olduğuna da vurgu yaptı.

Stefanu, geçtiğimiz Aralık ayında AKEL’in, Türkiye’nin “kışkırtıcı davranışını” terk etmeye ikna edilmesine yönelik sunduğu öneriyi anımsatarak Türkiye’nin buna yanıt verip vermeyeceğini kimsenin bilmediğini, ancak hiçbir şeyin yapılmaması durumunda da Türkiye’nin aynı “saldırgan ve kışkırtıcı tavırla” devam edeceğinin kesin olduğunu ileri sürdü.

Stefanu açıklaması çerçevesinde, sözde “Maraş Belediyesine”, 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek etkinlikte AKEL’in de yer alacağı teyidinde bulundu.

SİMOS YOANNU

Fileleftheros gazetesine göre de sözde “Maraş Belediye” Başkanı Simos Yoannu, AKEL’in yeni sekreterini ağırladıklarını belirterek yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, tezlerinin, sorunlarının Stefanu tarafından dinlendiğini belirtti.

Özellikle “Maraş” konusunda, AKEL’den tam destek aldıklarını ifade eden Yoannu, AKEL’in, Maraş halkının yanında olduğunu da söyledi.

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