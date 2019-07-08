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Stefanu: Tek Yol BM Genel Sekreteri’nin İstediği Şekilde Müzakerelerin Yeniden Başlaması

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"taraflardan müzakerelerin Crans Montana’da kesintiye uğradığı yerden birinde güvenlik, diğerinde Kıbrıs sorununun iç yanlarının çapraz müzakeresinin yapılmasıyla yeniden başlamasını kabul etmelerini istediğini söyledi."
Stefanu: Tek Yol BM Genel Sekreteri’nin İstediği Şekilde Müzakerelerin Yeniden Başlaması

Stefanu: Tek Yol BM Genel Sekreteri’nin İstediği Şekilde Müzakerelerin Yeniden Başlaması

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu görüşmelerin yeniden hakkında Dışişleri Bakanı’nın “Kathimerini” gazetesine yaptığı açıklamalara dair BM Genel Sekreteri’nin anlamı ve sonuç perspektifi olan bir sürece başlamayı kabul etmesi için iki tarafın da kendisini ikna etmesi gerektiğini uzun zamandır söylediğini ve taraflardan müzakerelerin Crans Montana’da kesintiye uğradığı yerden birinde güvenlik, diğerinde Kıbrıs sorununun iç yanlarının çapraz müzakeresinin yapılmasıyla yeniden başlamasını kabul etmelerini istediğini söyledi.

Stefanu hedefin altı temel konuda stratejik mutabakata varılması olduğunu, ancak bugüne kadar bunun ne yazık ki yapılmadığını belirti.

Stefanu, Dışişleri Bakanı’nın beyanlarının anlamının olması için hükümettekilerin en nihayet net tutumlar ortaya koymasının şart olduğunu ve Hükümet Sözcüsü’nün de BM Genel Sekreteri tarafından yeni fikirler istendiğinin söylemeye son vermesi gerektiğini ifade etti. Stefanu, yeni fikirleri masaya koyanın Kıbrısrum tarafı olduğunu, BM Genel Sekreteri’nin ise bunlar hakkında iki tarafın acilen anlaşarak kendisine bildirmelerini istediğini hatırlattı.

Yeni fikirleri de içereceği varsayılan görev tanımı koşulları hakkındaki çabanın başarısız olduğunu ve bu yöndeki girişimin terk edilmesi gerektiğini ifade eden Stefanu, bu yöndeki girişimlerle tek başarılanın durgunluğun sürüp gitmesi olduğunu kaydetti. Stefanu, önümüzdeki tek yolun BM Genel Sekreteri’nin istediği şekilde müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu ve bunun için de öncelikle Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde Türkiye’nin yasadışı hareketlerini sonlandırması gerektiğini vurguladı.

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