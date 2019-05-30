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Stefanu’dan Zorlu Töre’ye yanıt

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AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin “AKEL’in ELAM’dan daha tehlikeli olduğu” şeklindeki sözlerine yanıt verdi.
Stefanu’dan Zorlu Töre’ye yanıt

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun dün yaptığı açıklamada, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin, AKEL’den AP milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek konusu çerçevesinde sarf ettiği “AKEL’in ELAM’dan daha tehlikeli olduğu” şeklindeki sözlerine, “taksim destekçilerinin söylemlerinin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ortak eylemleriyle boşa çıktığı” yanıtını verdiğini yazdılar.

Habere göre Stefanu, “Kızılyürek’in AKEL’in iki toplumlu aday listesinden seçilmesinin Zorlu ve partisinin desteklediği bölünmüşlük söylemlerini boşa çıkardığını” iddia ederek, “Zorlu’nun bu sebepten ötürü rahatsızlık duyduğunu” savundu.

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