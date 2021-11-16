Stefanu'nun AP ziyaretleri devam ediyor

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Avrupa Parlamentosu (AP) ziyareti çerçevesinde Sosyalistler ve Demokratlar Grup Başkanı Iratxe Garcia Perez’le görüştü.



Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun AP Sosyalistler ve Demokratlar Grup Başkanı Iratxe Garcia Perez’le görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin yaratmaya çalıştığı sözde yeni oldubittileri gündeme getirdiğini yazdı.



Habere göre Stefanu görüşmede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “kabul edilemez iki devletli çözüme dönüş yaptıklarını” belirtirken Crans Montana müzakerelerinde kalınan noktaya geri dönmeleri için uluslararası alanda yapılacak her türlü baskının önemine de dikkat çekti.



Perez ise görüşmede, uluslararası hukuka saygı duyulmasının ve Kıbrıs sorununun çözümünün bölgedeki istikrar ve barışın sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı.