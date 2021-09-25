Steinmeier'den liderlere mesaj: BM boks ringi değil

Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulunda konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD, Çin ve Rusya'ya dünyanın diğer ülkelerine olan sorumluluklarını hatırlattı. BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya, ABD ve Çin'in arasında sıklıkla yaşanan görüş ayrılıklarına işaret eden Steinmeier, "Birleşmiş Milletler, dünya güçlerinin hiçbir değerin bulunmadığı bir boks ringi değil" ifadesini kullandı. Steinmeier, dünyanın önemli güçlerinin BM'de sahip olduğu hakların "ancak herkesin çıkarına olacak şekilde uluslararası barış düzenini sağladıkları ve kendi çıkarları için bunu görmezden gelmedikleri veya baltalamadıkları sürece" geçerli olduğunu söyledi.

Almanya, uzun süreden beri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Rusya'nın daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasını talep ediyor.

Yaklaşık 40 yıl aradan sonra BM Genel Kurulunda konuşan ilk Almanya Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, konuşmasında Almanya ve Avrupa'nın uluslararası düzeyde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Steinmeier, "Biz Avrupalılar, biz Almanlar kendi güvenliğimiz için, komşularımızda ve dünya genelinde barış ve istikrarın sağlanması için daha fazlasını yapmalıyız" şeklinde konuştu. Almanya Cumhurbaşkanı, Libya'da, Doğu Ukrayna'da, Ortadoğu'da bu çabaların sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Afganistan hezimetinden alınacak dersler

Steinmeier, konuşmasında Afganistan'da Batı'nın yaşadığı hezimete ve bunun sonuçlarına da geniş yer ayırdı. Kabil'in düşmesini uluslararası siyasette bir "dönüm noktası" olarak nitelendiren Steinmeier, Afganistan'da siyasi düzenin sağlanamamasında Almanya'nın da rolü olduğunu ifade etti. Buna rağmen dünya sahnesinden çekilmenin bir seçenek olmadığına vurgu yapan Steinmeier, "Şundan eminim, vazgeçmek yanlış bir ders olur" ifadelerini kullandı. Steinmeier, bunun yerine Alman dış politikasının "daha dürüst, daha akıllıca ve daha güçlü" bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"Hedeflerin ve çıkarların tanımlanmasında ve önceliklerin belirlenmesinde daha gerçekçi bir tutum içinde olunması" çağrısı yapan Steinmeier, devletlerin seçtikleri araç ve ağırlık noktalarının daha akıllıca olması gerektiğini söyledi. Steinmeier, akıllıca olmanın yeni çözüm yolları aramayı da içerdiğini sözlerine ekledi.

Askeri gücün de önemli olduğunu belirten Steinmeier, ancak diplomasinin de güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı. Steinmeier, "Uzlaşma iradesi olmadan, diplomasi için cesaret olmadan gösterilen askeri güç, dünyayı daha barışçıl yapmaz. Savunma gücü kadar müzakere gücüne de ihtiyacımız var" uyarısında bulundu.

"Ortaklarımız bize güvenebilir"

Steinmeier, Pazar günü yapılacak seçimler sonrasında da Almanya'nın uluslararası düzeyde güvenilir bir ortak olmayı sürdüreceğine dair güvence verdi. "Almanya seçimlerden sonra da uluslararası sorumluluklarını bilen ve bunu yerine getiren bir ülke olarak kalacak" diyen Steinmeier, "Ortaklarımız bize güvenebilir, rakiplerimizin de bizi dikkate alması gerekir" dedi.