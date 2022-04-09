Stelios İki Toplumlu 2022 Yılı Ödülleri'ne 58 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Ekibin Başvurduğu Açıklandı

Stelios İki Toplumlu 2022 Yılı Ödülleri’ne 58 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ekibin katıldığı açıklandı.

Stelios Hayırsever Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru süresi 31 Mart’ta tamamlanan her takımın 20 bin Euro ile ödüllendirileceği, “Stelios İki Toplumlu 2022 Yılı Ödülleri” 58 başvuru aldı. Başvurulardan en iyi on iş birliği ödüllendirilecek.

Ödül töreninin 28 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te Sir Stelios'un kazananları Zoom üzerinden tebrik etmesiyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Bu yıl toplamda 200 bin Euro'luk nakit para ödülü verecek.

İlki 2009 yılında düzenlenen İki Toplumlu Ödüllerin, bu yıl on ikincisi düzenlendi.

Stelios Hayırsever Vakfı tarafından 2009 yılından bu yana iki toplumlu ortaklıklara verilen ödüllerin toplam değeri bu yılkiyle birlikte 3 milyon 990 bin Euro’ya ulaşacağı belirtildi.

Stelios Hayırsever Vakfı’nın, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciler arasında ada çapında ticari iş birliğini teşvik etmek ve gelecek vaat eden girişimlere büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamak için Stelios Ödüllerini kurduğu belirtildi.