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Stelios Vakfı, iki toplumlu projeler için başvuruları almaya başladı

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Stelios Vakfı, iki toplumlu projeler için başvuruları almaya başladı
Stelios Vakfı, iki toplumlu projeler için başvuruları almaya başladı

2019’da da 50 iki toplumlu projeye, 10 biner Euro ödül verileceğini kaydeden Stelios Haji-Joannou, geçmiş yıllarda ödül alanların da başvuruda bulunabileceğini, bu yıl 500 bin Euro’luk toplam ödülün yarısının yeni başvurulara diğer yarsının da daha önce ödül almış proje sahiplerinden gelebilecek yeni projeleri için ayrıldığını kaydetti

Stelios Haji-Joannou, güney Kıbrıs’ta yeni açılan tarihi Vakıf lokalinde düzenlediği basın toplantısında, Stelios İki Toplumlu Ödüller’i, adada kalıcı bir barışı güvence altına alabilmek için Kıbrıslı Türkler ve  Kıbrıslı Rumlar arasında işbirliğini teşvik etmek düşüncesiyle tasarlandığını, ödüllerin ilk başta sadece işletme projelerine verildiğini ancak daha sonra sanat, spor, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla ilgili projeleri de kabul etmeye başladıklarını ifade etti.

2019’da da 50 iki toplumlu projeye, 10 biner Euro ödül verileceğini kaydeden Stelios Haji-Joannou, geçmiş yıllarda ödül alanların da başvuruda bulunabileceğini, bu yıl 500 bin Euro’luk toplam ödülün yarısının yeni başvurulara diğer yarsının da daha önce ödül almış proje sahiplerinden gelebilecek yeni projeleri için ayrıldığını kaydetti.

Ödüllere başvuruların bir siyasi barometre olarak da görülebileceğini, çünkü başvuru yoğunluğunun siyasi atmosfere bağlı olduğunu ifade eden Haji-Joannou, Kıbrıs konusunda İsviçre’de zirvenin yer aldığı 2017’de başvuruların zirve yaptığını, 2018’de de bir önceki yıla göre yüzde 20 daha az başvuru olduğunu anlattı.

Stelios Haji-Joannou, “Bu bir maratondur, sprint yarışı değildir. Kıbrıs sorununu yarın sabah çözme gibi bir iddiamız yoktur. Esas amacımız adada kalıcı bir barışı güvence altına almaktır, Kıbrıs sorununu çözmek veya siyasi bir baskı yapmak değildir” dedi.

Haji-Joannou, ekim ayında Vakıf binasında ödüle hak kazanan 50 projeyi açıklayacağını da kaydetti. 

Başvurular “Stelios Philanthropic Foundation”ın facebook hesabından 31 Temmuz 2019’e kadar kabul edilecek.  

PİLE’DE ETKİNLİKLER

Yarın Pile’de yer alacak iki toplumlu etkinliklerin organizatörü Monako Merkezli Barış ve Spor örgütünden Lorena Rodriguez de, örgütün dünya genelinde barışı teşvik için düzenlediği etkinliklerde işbirliği yaptıkları 100’ün üzerinde elit sporcu bulunduğunu, yarın Pile’deki etkinliğe katılacak eski efsane Nijerya ve Chelsea futbolcusu Didier Drogba ve Karate Dünya Şampiyonu Laruence Fischer’in  de bunlardan ikisi olduğunu kaydetti.

Örgütün dostluk ve işbirliğini geliştirme düşüncesiyle etkinlikler düzenlediğini kaydeden Rodrigues, yarınki etkinliğinde güçlü bir mesaj göndereceğine inandığını söyledi.

FİFA’dan yarın MTG ile Nea Salamina arasında yer alacak maçın organize sürecinde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşıp karşılaşılmadığın sorusunda Rodrigues, organizasyonda FIFA’dan da büyük destek gördüklerini kaydetti.

Etkinlikler yarın saat 10:30’da, MTG ile Nea Salamina arasındaki futbol müsabakası ise 11:30’da başlayacak.

 

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