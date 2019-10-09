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Stelios Vakfı Ödülleri sahiplerine teslim edildi

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Stelios Haciyoannu isimli Rum işadamı, kendi adıyla kurduğu “Stelyos Haciyoannu Vakfı” aracılığıyla iki toplumdan kişi veya kurumların ortak projelerini bu yıl da ödüllendirdi. Kazananlar, dün düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Stelios Vakfı Ödülleri sahiplerine teslim edildi

Haravgi “Sürdürülebilir Barış Yaratmak”, “Barışı İleri Götürmek İçin İki Toplumlu Ödüller… Haravgi ve Yenidüzen Gazeteleri de  Ödüllendirilenler Arasında” başlıklarıyla aktardığı haberinde, Stelios Haciyoannu’nun dünkü ödül töreninde yaptığı konuşmaya ve ödül alanlara yer verdi.

Habere göre Stelyos Haciyoannu “Kıbrıs sorununu çözmek için değil, sürekli bir çözüme yardımcı olmak için burayız. İşbirliği yapsınlar diye birilerine mali yardım vermek kötü bir şey değil.  Siyasi ortamdan bağımsız yardım etmek istiyoruz. Ada’da barış için yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Vakfın ödül vermeye başladığı ilk yıl sadece 5 başvuru aldıklarını ancak bugün başvuru sayısının 600 olduğunu ve 50 toplam örgüte finansman sağladıklarını anlatan Stelyos Haciyannu, önümüzdeki dönemde bazı projelere daha az meblağlarla,  gereken bazı girişimleri daha fazla meblağlarla ödüllendirecekleri yeni kategoriler açacaklarını söyledi.

Ek olarak, 21 yaş altındaki kişiler için de ‘gençlik’ kategorisi olacağını söyleyen Stelyos Yoannu “çünkü gençler gelecektir.  Zihniyetlerini değiştirmeyi başarabilirseniz, büyüdüklerinde  birbirleriyle işbirliği yapma ihtimalleri artar” ifadelerini kullandı. 

Haciyoannu, vakfının bu yıl iki toplumlu ödüllerin 50 kazananına 500 bin Euro (her kazanana 10 bin Euro) verdiğini, vakfın kurulduğu 2009’dan bugüne toplam 3 milyon 750 bin Euro verildiğini söyledi.

Gazete, bu yılki kazananlar arasında, geliştirdikleri işbirliği nedeniyle  Haravgi ve Yenidüzen gazetelerinin de olduğuna dikkat çekti, bu yıl yapılan 50 başvurudan 12’sinin ‘sanat’, 8’inin ‘Sivil Toplum Örgütleri’, 7’sinin  ‘Girişimler’, 6’sının ‘Yaşam’ (hayat ortakları, iki toplumdan evli çiftler, birlikte yaşayanlar), 6’sının ‘bilim’, 5’inin ‘spor’ ve 5’inin de ‘diğer’ kategorilerinden olduğunu yazdı. 

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