Stelios Vakfı’ndan işbirliğine 750 bin Euro

Sir Stelios Haji-Ioannou, Filoxenia Konferans Merkezi’nde düzenlenen Ödül Töreni’nde (Stelios İki Toplumlu Ödülleri, 2017) 75 adet iki toplumlu takıma 10,000 Euro değerinde nakit para ödülü verdi.

Kıbrıs’taki yaşayan iki toplumdaki vatandaşların işbirliği yapmasını cesaretlendirmek ve adada sürdürülebilir bir barışın temellerini oluşturmayı amaçlayan Stelios Hayırseverlik Vakfı 2009 yılından bu yana iki toplumlu projelere 2 milyon 750 bin euro katkı yaptı. Bu yıl 850 Kıbrıslı Rum ve Türk işbirliği yaparak İki Toplumlu ödüllere başvuruda bulundu. Bu yılki başvuru sayısı geçmiş yıllardaki başvurulardan çok daha fazladır.

Bu yıl kazanan 150 kişiye ödülleri verilmeden önce, her iki toplumdan ve uluslararası medyadan tanınmış gazetecilerin katıldığı bir panel düzenlendi. Her iki toplumdan yaklaşık 850 kişiyi Filoxenia Konferans Salonu’nda bir araya getiren etkinlikte, çok sayıda katılımcı tartışmalara katkı koydu. Panelin odak noktası daha çok adadaki iki toplumlu ilişkiler üzerine oldu. Panelistler iki toplum arasındaki etkili bir çözümün nasıl olabileceği ile ilgili fikirlerini paylaştılar.

İki toplumlu projeleri ile ödül alan 75 takımın listesi şöyle:

“ Sanat Katagorisi (19)

1. Natalie Neophytou – Nihat Agdag (Oda Orkestrası)

2. Anna Marangou – Zekai Altan (Kültür Sanat)

3. Kostas Limpouris –Niyazi Kizilyurek (‘Epivates Fortigon’ kitabının Türkçe tercümesi)

4. Maro Kyprianou – Mehmet Emin Eminoglu (Barış için Dans – Dans Ekibi)

5. Maria Siakalli – Tamer Oncul (Şiir Kitabı)

6. Marios Antoniou – Mine Atli (Barış Konulu Çocuk Kitapları)

7. Constantin Papageorgio- Gürhan Güray (String Quartet – Müzisyenler)

8. Louiza Kaimaki – Sezgi Yalın (3 dilde Çocuk Kitabı)

9. Marios Takoushis – Cahit Kutrafali (Jazz Müzik Grubu)

10. Andreas Chrysanthou – Arif Albayrak (İki Dilde Şiir Kitabı)

11. Ellada Evangelou – Esra Bardak (Sanatçılarla Performans)

12. Panayiota Charalambous (FFTH4) – Fulya Onay (Kalbimizden Yemek Yardım Kuruluşu)

13. Stephanie Mylona – Gizem Öztinen (Ara Bölgenin Fotoğrafları Projesi)

14. Hambis Tsangaris – Ruzen Atakan (Sanat Sergileri ve Atölye Çalışmaları)

15. Girogos Galinis – Ali Nebih (Folklör Dans Festivali)

16. Petros Iosifidis – Serhat Selisik (Güneşte Kurutulmuş Kilden Tuğla Yapımı)

17. Andri Hadjiandreou – Serkan Özcezarli (Kültürel Zeka Merkezi İşbirliği)

18. Charalambia Theophanous – Hayriye Rüzgar (Buffer Fringe Performance Sanatları Festivali)

19. Pambos Georgiou – Ergin Kemal Birinci (Mimarlık Alanında İşbirliği)





İş Kategorisi (14)

20. Elena Christou – Kadir Yorgancıoğlu (Granit ve Mermer Ticareti)

21. Marilena Evangelou –Cenk Mutluyakali (Politis and Yeniduzen Gazeteleri’nin genel yayın yönetmenleri)

22. Antonis Lefconiciatis – Ozfer Özatay (Balık Ticareti ve Pazarlaması)

23. Ellena Karamallaki –Ece Sahir (Moda Tasarımcıları)

24. Konstantinos Georgiou – Umut Ersoy (Organik Tarım)

25. Leonidas Paschalides – Kemal Baykallı (KıbrısTürk ve Kıbrıs Rum Ticaret Odaları)

26. Christakis Stylianou – Kenan Hürdeniz (Balık Tüccarları)

27. Christodoulos Theocharides – Uğur Akıner (Otomatik Kahve Makineleleri)

28. Panayiotis Theodorou –Hakan Ruşlü (iCheers içecek uygulaması)

29. Miltos Nicolaou – Salih Zeki (Baskı İşleri)

30. Stelios Michael –Gülay Şahmaran (Yaşlılar için Bakım Hizmetleri)

31. Tonia Georgiou – Benan Yorgancıoğlu (Soyadan Elişi MumTicareti)

32. Eleni Roussounidou – Yonca Senyiğit (Internet www.mandiratimes.com)

33. Magda Zenon – Selma Bolayir (İş Hayatında Kadınların Tanıtımı)

Sivil Toplum Örgütleri (12)

34. Marina Kadi – Mehves Onun ( Barış için kitaptan köprüler )

35. Ioli Orphanides – Hatice Ozalp (Doğumdan İtibaren Sağlık)

36. Elias Pantelides –Mustafa Balcioglu (Atıklar Müzesi)

37. Marios Psaras – Hilmi Tekoglu (İnce Yeşil Çizgi - iki toplumlu belgesel film)

38. George Vou – Doğukan Müezzinler (Kıbrıs Bahçe Projesi – Doğal Sağlıklı Yiyecekler)

39. Michael Ierides –Serife Gündüz (CYMEPA – Çevre Projesi)

40. Alexandros Lordos – Ilke Daglı (Tohum Projesi)

41. Antonis Petrides – Meriç Erülkü (Çerve Seminerleri ve Kampanyaları)

42. Zoe Kakota – Erman Dolmacı (AIDS Hareketi & Queer Kıbrıs Derneği)

43. Giorgos Tzivas – Hasan Nazlı (Çocuklar için Robotiks Dersleri)

44. Orthodoxia Mina – Didem Eroğlu (Gençlerin gönüllü projelerde yer alması)

45. Özel Ödül Marios Missirlis - Emete Imge Kıbrıs’taki Stelios Ödülleri Organizasyonu



Diğerleri Katagorisi (11)

46. Androulla Shati – Selçuk Garanti (Kıbrıs Şarkıları ve Müzisyenler araştırması)

47. Helene Black – Aysu Arsoy (Sosyal Ağ Araştırması)

48. Sylvina Constantinou –Melisa Beyaz (Evsiz Hayvanlara Yuva)

49. Nestoras Nestoros - Gülden Küçük (Kayıp Şahıslar Komitesi)

50. Michael Constantinou – Fezile Özataç (Kanser Rehabilitasyon Projesi)

51. Andreas Synainou – Ramazan Yeşer (Hemşireler)

52. Georgios Poullos – Caner Arca (Doktorlar)

53. Merope Michael – Aziz Ener ( İki Dilde Konferans –Sol ve Kıbrıs Sorunu)

54. Maria Christou – Hasan Kobat (İki Toplumlu Poster ve Fotoğraf Sergisi)

55. Giorgos Frangos – Mustafa Kortun (İki Toplumlu Etkinlik Düzenleyen Gazeteciler)

56. Pantelis Hadjifessas – Hulusi Manisoy (Agia Marina Köyü)



Evli Çiftler veya Hayat Arkadaşları

57. Anna Constantinou – Ayhan Mustafa aka Markos Constantinou

58. Michalis Michael – Sükran Özerdem

59. Christina Demetriades – Gökhan Acar

60. Larkos Larkou – Hatice Ardost

61. Andri Christoudia – Serkan Gümüşkut

62. Georgios Georgiou – Nilüfer Tosun

63. Nicholas Moudouros – Ayse Moudourou

64. Lazaros Lazarou – Cemile Mustafa

65. Michail Tsiknakis – Tanur Tsiknakis



Fen Kategorisi (8)

66. Costas Apostolides – Erdal Güryay (Yeşil Hat Ticareti Ekonomi Araştırması)

67. Louis Hadjiioannou – Burak Ali Cicek (Marin Biyologları)

68. Panayiotis Pantelides –Umut Bozkurt (Convergence Observatory)

69. Christina Kouta – Hakan Şonya (Kıbrıs’taki Kadın Cinayetleri)

70. Leondios Kostrikis – Nazife Sultanoğlu (Doktorlar – Doktora Araştırması)

71. Stelios Tryfon – Mehmet Burhan (Astronomi)

72. Michael Tsapparlias – Okan Dağlı (Doctorlar)

73. Natalie Christopher – Özlem Unver (Okullarda Astronomi Aktiviteleri)



Spor Kategorisi (3)

74. Larrys Phylactou – Caner Aspava (Kıbrıs Masterler Yüzücüleri)

75. Christoforos Konstantinides – Nihat Akterzi (Trap Kıbrıs Milli Takımı)

76. Thomas Anastassiades – Hasan Denerel (Badminton Turnuvası) “