Stenograflar ek mesaiye kalmadı, Meclis sona erdi!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın (KTAMS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) protestosuna destek vermek amacıyla Kamu İhale (Değişiklik) Yasası Tasarısı'nın görüşüldüğü Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi devam ediyor.
Bugün olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu, stenografların ek mesaiye kalmamasından dolayı sona erdi.
Meclis Başkanı Zorlu Töre, "Stenograflar görevlerine devam etmiyor. Devam etmeleri gerekiyor ama etmiyorlar. Bu yüzde oturumu kapatıyorum" dedi.
Ek mesaiye kalmama eylemi dolayısıyla Kamu İhala (Değişiklik) Yasa Tasarısı' onaya sunulamadı.
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