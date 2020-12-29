Sterlin 10 TL'nin altına düştü!

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,37 seviyelerine kadar geriledi.

Dün en yüksek 7,5897 ve en düşük 7,4075 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kaybıyla 7,4475'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 14.43 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,3704'ten işlem görüyor.

Türk lirası, 6 Kasım itibarıyla dolar karşısında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 9,04den satılıyor.

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Güncel Kurlar şu şekilde:

USD: 7.37

EURO: 9.04

STERLİN:9.95

Gram Altın:445.75