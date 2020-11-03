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Sterlin 11 TL. İşte güncel son döviz kurları...
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03.11.2020 13:10
Sterlin 11 TL. İşte güncel son döviz kurları...
Sterlin 11 TL. İşte güncel son döviz kurları... Saat 12:12 KKTC saati
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