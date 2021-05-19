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Sterlin 12 TL sınırında

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Sterlin 12 TL sınırında
Sterlin 12 TL sınırında

Sterlin 12 TL sınırında...

Döviz kurlarında yukarı doğru seyir devam ediyor.

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