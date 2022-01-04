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Sterlin 18 TL üzerinde güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 13,3200 liradan, Euro 15,0400 liradan, Sterlin 17.7187 güne başladı. Sterlin yüzde 2 değerlenerek 18.0259 liradan işlem görüyor
Sterlin 18 TL üzerinde güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 13,3200 liradan, Euro 15,0400 liradan, Sterlin 17.7187 güne başladı. Sterlin yüzde 2 değerlenerek 18.0259 liradan işlem görüyor

Güne 17,7187 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:48 itibarıyla %2,03 artışla 18,0259 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,3203, en yüksek 18,8384 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 17,6627 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 23.12.2021 tarihinde 13,7884 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 24,3319 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 18,0259 TL‘ye karşılık gelmektedir.
 

Güne 14,8689 ile başlayan Euro kuru, saat 09:49 itibarıyla %2,14 artışla 15,1182 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,5270, en yüksek 15,8246 seviyelerini gören Euro, günü 14,8043 seviyesinde kapattı. Euro, 23.12.2021 tarihinde 11,6293 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 20,7906 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,1182 TL‘ye karşılık gelmektedir.

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