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Sterlin 19 sınırında...

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KKTC’de serbest piyasada dolar 15,37 liradan, sterlin 18,96 liradan güne başladı.
Sterlin 19 sınırında...

Serbest piyasada, saat 11.00 itibarıyla 15,25 liradan alınan dolar 15,37 liradan satılıyor. 16,10 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,23 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 18,85 liradan alınıp, 18,96 liradan satılıyor.

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