  • BIST 2.404,72
  • Altın 932.253
  • Dolar 15.8149
  • Euro 16.6736
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Sterlin 20 TL'ye dayandı!

» »
Sterlin 20 TL'ye dayandı!
Sterlin 20 TL'ye dayandı!

Sterlin 20 TL'ye dayandı!

kurrrr.png

Dolarda 2020'den bu yana görülmeyen performans

Rusya-Ukrayna savaşı güvenli liman alımlarının hızlanmasına neden olurken, dolarda da ralli görülüyor. Bloomberg dolar endeksi Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Dolarda ralli hız kesmiyor.

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik gerilim etkisini sürdürürken dolar para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor.

Bloomberg dolar endeksi Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken Euro/Dolar paritesi de Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 1,10 seviyesinin altını test etti.

2021 yılının başlarında euro/dolar paritesi 1,23 seviyesine kadar çıkmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman, herkesi eyleme çağırdı!17 Mayıs 2022 Salı 12:40
  • DİNÇYÜREK: “SUCUOĞLU DA MECLİS’TE YERİNİ ALACAK VE HÜKÜMETE GÜVENOYU VERECEK”17 Mayıs 2022 Salı 12:38
  • TDP gençlik örgütü uluslararası homofobi, bifobi ve transfobi karşıtlığı 2022 onur yürüyüşünde yer alacağını belirtti.17 Mayıs 2022 Salı 12:05
  • “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” yarın17 Mayıs 2022 Salı 11:52
  • CTP yarın Cumhurbaşkanlığı ve Meclis önünde eylem yapıyor17 Mayıs 2022 Salı 11:48
  • YBH: Denizleri kanalizasyon olarak kullanmayı bırakın17 Mayıs 2022 Salı 11:46
  • KKTC'nin bitmeyen karanlığı, aydınlatamama17 Mayıs 2022 Salı 11:30
  • Ölümü gösterip, 'sıtmaya razı olun' diyorlar17 Mayıs 2022 Salı 11:24
  • KKTC'de akaryakıta zam kapıda17 Mayıs 2022 Salı 11:16
  • GÜZELYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ17 Mayıs 2022 Salı 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti