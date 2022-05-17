Sterlin 20 TL'ye dayandı!

Dolarda 2020'den bu yana görülmeyen performans Rusya-Ukrayna savaşı güvenli liman alımlarının hızlanmasına neden olurken, dolarda da ralli görülüyor. Bloomberg dolar endeksi Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.