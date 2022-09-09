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Sterlin 21,25 liradan, dolar 18,31 liradan güne başladı

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Serbest piyasada sterlin 21,32 liradan, dolar 17,37 liradan işlem görüyor.
Sterlin 21,25 liradan, dolar 18,31 liradan güne başladı

Serbest piyasada saat 8.45 itibarıyla 21,10 liradan alınan İngiliz Sterlini 21,25 liradan satılıyor. 18,30 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,45 lira olarak belirlendi.

ABD Doları ise 18,21 liradan alınıp, 18,31 liradan satılıyor.

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