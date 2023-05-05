Sterlin 24,80, dolar 19,80, euro 21,85 TL'den işlem görüyor

Serbest piyasada saat 09.30 itibarıyla 21,85 TL'den alınan euro, 22,70 TL'den satılıyor. 24,80 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 25,80 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 19,80 TL'den alınıp, 20,55 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada saat 09.30 itibarıyla 21,85 TL'den alınan euro, 22,70 TL'den satılıyor. 24,80 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 25,80 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 19,80 TL'den alınıp, 20,55 TL'den satılıyor.
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