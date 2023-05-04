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Sterlin 25,10, dolar 19,95, euro 22,08 TL'den işlem görüyor

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Sterlin 25,10, dolar 19,95, euro 22,08 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,10, dolar 19,95, euro 22,08 TL'den işlem görüyor

Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 22,08 TL'den alınan euro, 22,65 TL'den satılıyor. 25,10 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 25,70 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 19,95 TL'den alınıp, 20,55 TL'den satılıyor.

 

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