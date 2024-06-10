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Sterlin 41.40 TL, dolar 32.55 TL, Euro 35.10 TL'den işlem görüyor

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Serbest piyasada sterlin 41.45-0 TL, Euro 35.15 TL, dolar 32.55 TL'den işlem görüyor.
Sterlin 41.40 TL, dolar 32.55 TL, Euro 35.10 TL'den işlem görüyor

Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla 34.35 TL'den alınan Euro 35.10 TL'den satılıyor. 40.65 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 41.40 TL olarak belirlendi.

Dolar da 31.95 TL'den alınıp, 32.55 TL'den satılıyor.

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