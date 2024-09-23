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Sterlin 45.70 TL, dolar 34.35 TL, Euro 38.30 TL'den işlem görüyor

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Serbest piyasada sterlin 45.70 TL, dolar 34.35 TL, Euro 38.30 TL'den işlem görüyor.
Sterlin 45.70 TL, dolar 34.35 TL, Euro 38.30 TL'den işlem görüyor

Hafta başında, serbest piyasada 09.00 itibarıyla 37.75 TL'den alınan Euro 38.30 TL'den satılıyor. 45.05 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 45.70 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 33.80 TL'den alınıp, 34.35 TL'den satılıyor.

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