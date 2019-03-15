Sterlin 7 haftanın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyor

Sterlin, Ocak sonundan bu yana görülen en güçlü hafatlık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor

Cuma günkü işlemlerde fazla değişmeyen İngiliz Sterlini, İngiltee parlamentosunun Brexit'in ertelenmesi yönünde oy kullanmasının ardından yedi haftanın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyor.

İngiltere parlamentosu Çarşamba günü İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını oylamıştı. Kanun yapıcılar anlaşmasız Brexit'i tercih etmedi.

Sterlin, haftanın son işlem gününde erken saatlerde dolar karşısında 1.3241 seviyesinde kapanışa yatay seyretti. Sterlin/dolar paritesi 1.3380 ile dokuz ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Perşembe günü ise yüzde 0.76 değer kaybetti.

Sterlin bu hafta yüzde 1.73 yükselerek Ocak sonundan bu yana en güçlü artışını gerçekleştirdi. İngiltere'nin AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmamasından kaynaklanan rahatlama sterlini destekledi.