  • BIST 102.432
  • Altın 228,896
  • Dolar 5,4623
  • Euro 6,1819
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Sterlin 7 haftanın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyor

» »
Sterlin, Ocak sonundan bu yana görülen en güçlü hafatlık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor
Sterlin 7 haftanın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyor

Cuma günkü işlemlerde fazla değişmeyen İngiliz Sterlini, İngiltee parlamentosunun Brexit'in ertelenmesi yönünde oy kullanmasının ardından yedi haftanın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyor.

İngiltere parlamentosu Çarşamba günü İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını oylamıştı. Kanun yapıcılar anlaşmasız Brexit'i tercih etmedi.

Sterlin, haftanın son işlem gününde erken saatlerde dolar karşısında 1.3241 seviyesinde kapanışa yatay seyretti. Sterlin/dolar paritesi 1.3380 ile dokuz ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Perşembe günü ise yüzde 0.76 değer kaybetti.

Sterlin bu hafta yüzde 1.73 yükselerek Ocak sonundan bu yana en güçlü artışını gerçekleştirdi. İngiltere'nin AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmamasından kaynaklanan rahatlama sterlini destekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Merkez Bankasının faiz kararı sonrası Dolar aniden yükseldi06 Mart 2019 Çarşamba 15:57
  • Dolarda "S-400" hareketi06 Mart 2019 Çarşamba 10:29
  • ABD Türkiye'yi vergi avantajı sağladığı gelişmekte olan ülkeler arasından çıkarıyor05 Mart 2019 Salı 21:35
  • 'Dolar/TL 8.90’ı görecek' iddiası05 Mart 2019 Salı 12:29
  • Dövizde son durum! (5 Mart 2019)05 Mart 2019 Salı 10:22
  • Dövizde son durum! (4 Mart 2019)04 Mart 2019 Pazartesi 11:51
  • ABD’den gelen güçlü veriler sonrası dolar zıpladı02 Mart 2019 Cumartesi 15:02
  • Ünal: Yerel seçimlerden sonra dolar 5 TL'nin altına düşecek01 Mart 2019 Cuma 15:29
  • Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisi faizlerini düşürdü01 Mart 2019 Cuma 12:28
  • Dolar Yine sınırları zorluyor!01 Mart 2019 Cuma 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti