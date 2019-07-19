  • BIST 102.794
  • Altın 260,350
  • Dolar 5,6187
  • Euro 6,3260
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Sterlin anlaşmasız Brexit ihtimaliyle 2 yılın düşüğüne geriledi

» »
İngiltere'de liderlik yarışındaki adaylar söylemlerini sertleştirdi. Sterlin, anlaşmasız Brexit ihtimalinin artmasıyla birlikte dolar karşısında 2017'den beri en düşük seviyesine geriledi
Sterlin anlaşmasız Brexit ihtimaliyle 2 yılın düşüğüne geriledi

Sterlin, İngiltere'de başbakanlık için rekabet eden isimlerin söylemlerini sertleşmesinin ardından piyasanın anlaşmasız Brexit riskini yeniden dikkate almasıyla birlikte 2017'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Sterlin, Brexit müzakerelerinin daha sert bir hal almasının etkisiyle dolar karşısında iki yıldan uzun, euro karşısında ise altı aylık bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Liderlik için yarışan her iki aday da (Boris Johnson ve Jeremy Hunt) İrlanda'da fiziksel sınırdan kaçınmak için Brüksel tarafından zaruri olarak görülen İrlanda sınır planının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.

İngiltere parası, Johnson'ın ekibinin anlaşmasız Brexit'in önünü kapatmalarını engellemeleri için parlamentoyu Ekim'de bir veya iki hafta için askıya almayı düşündüğü yönündeki Sky News haberinin ardından kayıplarını artırdı.

 

İngiliz Sterlini yıla güçlü bir şekilde başlamasının ardından geçen aylarda G – 10 paraları arasında en kötü performansı kaydetti.

Mizuho Bank Ltd. hedge fonu Döviz satış birimi yöneticisi Neil Jones, “Sterlin için bugün biraz kusursuz fırtına oldu. AB müzakereleri iyi gitmiyor, İngiltere verileri zayıf ve 31 Ekim'deki anlaşmasız Brexit ihtimali yükselişte.” dedi.

Sterlin, Çarşamba günü TSİ 09:55'te yüzde 0.16 ekside 1.2387'den işlem gördü. İngiliz Sterlini, yıl başından bu yana yüzde 2.91 değer kaybetti.

 

DOLAR
ALIŞ(TL)
 5,6328		SATIŞ(TL)
5,6345
EURO
ALIŞ(TL)
 6,3467		SATIŞ(TL)
6,3493
STERLİN
ALIŞ(TL)
 7,0547		SATIŞ(TL)
7,0599
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önce Moody's, sonra Fitch; Türkiye'nin kredi notu bir kez daha indirildi13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:52
  • S-400'ler Türkiye'ye indi, dolar yükseldi12 Temmuz 2019 Cuma 16:25
  • Döviz kurları güne nasıl başladı? (12 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)12 Temmuz 2019 Cuma 09:21
  • Döviz hesapları rekor seviyede11 Temmuz 2019 Perşembe 16:39
  • Döviz kurları bugün ne kadar? (11 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)11 Temmuz 2019 Perşembe 09:21
  • Döviz kurlarında dalgalanma devam ediyor09 Temmuz 2019 Salı 09:32
  • "AKP, İhtiyat akçesi'nin Hazine'ye devrine ilişkin yasayı TBMM'ye getirdi"08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:22
  • TC Merkez Bankası'ndaki görevden almalar TL'yi vurdu08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
  • Merkez Bankası’ndaki görevden alma sonrası dolardan sert yükseliş08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:08
  • Döviz kuru bugün ne kadar? (5 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)05 Temmuz 2019 Cuma 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti