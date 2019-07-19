Sterlin anlaşmasız Brexit ihtimaliyle 2 yılın düşüğüne geriledi

Sterlin, İngiltere'de başbakanlık için rekabet eden isimlerin söylemlerini sertleşmesinin ardından piyasanın anlaşmasız Brexit riskini yeniden dikkate almasıyla birlikte 2017'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Sterlin, Brexit müzakerelerinin daha sert bir hal almasının etkisiyle dolar karşısında iki yıldan uzun, euro karşısında ise altı aylık bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Liderlik için yarışan her iki aday da (Boris Johnson ve Jeremy Hunt) İrlanda'da fiziksel sınırdan kaçınmak için Brüksel tarafından zaruri olarak görülen İrlanda sınır planının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.

İngiltere parası, Johnson'ın ekibinin anlaşmasız Brexit'in önünü kapatmalarını engellemeleri için parlamentoyu Ekim'de bir veya iki hafta için askıya almayı düşündüğü yönündeki Sky News haberinin ardından kayıplarını artırdı.

İngiliz Sterlini yıla güçlü bir şekilde başlamasının ardından geçen aylarda G – 10 paraları arasında en kötü performansı kaydetti.

Mizuho Bank Ltd. hedge fonu Döviz satış birimi yöneticisi Neil Jones, “Sterlin için bugün biraz kusursuz fırtına oldu. AB müzakereleri iyi gitmiyor, İngiltere verileri zayıf ve 31 Ekim'deki anlaşmasız Brexit ihtimali yükselişte.” dedi.

Sterlin, Çarşamba günü TSİ 09:55'te yüzde 0.16 ekside 1.2387'den işlem gördü. İngiliz Sterlini, yıl başından bu yana yüzde 2.91 değer kaybetti.

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