Sterlin euro karşısında sert yükseldii!

Dolar kuru bir süredir dar bantta hafif dalgalanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların beklentinin dışında olmamasıyla para piyasalarında ciddi bir değişim olmadı. Bir ara 5.30 altına inen dolar kuru 27 Şubat sabahı da 5.30'lu seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Sterlin cephesinde ise yükseliş var

Dolar/TL birkaç haftadır dar bantta dalgalıu seyrederken, piyasaların beklediği FED Başkanı Jerome Powell'ın beklenen konuşması da gerçekleşti.

ABD para politikası ve ekonomisine ilişkin Senato Bankacılık Komitesi'nde sunum yapan Powell, son dönemde açıklanan zayıf verilerin ABD'deki güçlü ekonomik büyümeyi aşağı çekemeyeceğini, ancak merkez bankasının bundan sonraki faiz artırım kararlarına "sabırlı" yaklaşacağını vurguladı.

Fed'in Ocak ayında para politikası yaklaşımını değiştirdiğini doğrulayan Powell "ters akımlar ve çelişen sinyaller" nedeniyle faiz artırımlarının devam etme ihtimalinin azaldığını ve bu durumun olumlu ekonomik görünüm üzerinde belirsizlik yarattığını belirtti.

Dün, 5.29 - 5.31 TL arasında sakin seyreden dolar, açıklamaların beklentinin dışında olmaması nedeniyle fazla oynamadı.

Bilanço normalleşmesinde de gerekirse ayarlama yapmaya hazır olduklarını belirten Powell'ın açıklamaları sonrası dolar endeksi son 1 haftadaki görece zayıf pozisyonunu korudu ve endeks 96.10 seviyelerinde kaldı.

Dolar/TL günü 5.3021'den kapatırken, yeni günde de 5.31 altında dalgalanıyor.

Piyasalar Powell'ın sunumunun ardından ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin seyri ile Brexit konusunu izliyor.

MAYIS 2017'DEN BU YANA EURO KARŞISINDA EN YÜKSEK SEVİYE

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit oylamasını ertelemesi, muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'ın yılan hikayesine dönen Brexit meselesiye ilgili 2. bir referanduma yeşil ışık yakması piyasalarda sterlinin değer kazanmasına yol açtı.

Brexit konusundaki her türlü gelişmeye Merkez Bankası olarak hazır olduklarını belirten Carney, piyasada herhangi bir likidite görmediklerini ve enflasyon hedefe geri getirilebildiği takdirde BoE'nin teşvikleri destekleyebileceğini söyledi.

Carney, ekonominin beklendiği gibi gitmesi durumunda kademeli faiz artışının gerekli olacağını da söyledi. İngiliz sterlini (GBP) açıklamalar sonrasında euro karşısında 1.1644'e dek çıktı ve mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü ve sterlin/TL de 7.05'e kadar çıktı.

Trump'ın ek gümrük vergilerini erteleyeceğini belirtmesi ardından Yuan son yedi ayın en yükseğini görmesiyle haftaya güçlü ve Çin'in riskli varlıkları da değerlendi.

Piyasalar için önemli olabilecek veriler arasında içeride çarşamba günü ekonomi güven endeksi, perşembe günü ise dış ticaret dengesi belli olacak. ABD'de de kapalı olan hükümet nedeniyle açıklanamayacak büyüme rakamları da bu hafta belli olacak.

Analistler, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının para politikalarını da Fed sonrası izlemeye aldı. Şubat başında Hindistan'ın ardından diğer ülkelerin de faiz indirip indirmeyeceği takip ediliyor.

TCMB’nin faizi sabit bırakarak sıkı duruşunu korumaya devam edeceği beklentisi TL açısından pozitif etki yaratırken ekonomik verilerin kötüleşmeye başladığını belirten uzmanlar gelecek hafta açıklanacak enflasyona dikkat çekiyor. ABD ile ilişkiler ve S-400 meselesi de izleniyor