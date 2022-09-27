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Sterlin sert düştü, İngiltere siyaseti karıştı

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Sterlinin dolar karşısındaki sert düşüşü İngiltere siyasetini karıştırdı. Muhalefetteki İşçi Partisi, bazı yatırımcıların hükümetin planlarını önceden bildiğini ve buna göre pozisyon almış olabileceğini iddia etti.
Sterlin sert düştü, İngiltere siyaseti karıştı

İngiltere’de sterlindeki sert düşüş Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’i hedef tahtasına oturttu. Muhalefetteki siyasiler bazı milyarder yatırımcılarının bakanın açıklamasını önceden bildiğini ve buna göre pozisyon alarak ‘küçük servetler’ kazandığını iddia etti ve düzenleyici kuruluşu göreve çağırdı.

Sterlin dün dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1,03’a gerilerken sonrasında İngiltere Merkez Bankası’nın ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını artıracağı yönündeki söylentilerle birlikte kısmen toparlandı.

Sterlin’deki çöküş Kwarteng’in büyük vergi indirimlerini de içeren mini bütçe sunumunun ardından geldi. Guardian’ın aktardığına göre, muhalefetteki İşçi Partisi, muhafazakarlara yakın kimi spekülatörlerin mini bütçenin ayrıntılarını önceden haber alarak ona göre pozisyon almış olabileceğini iddia etti.

DÜZENLEYİCİ KURULUŞU GÖREVE ÇAĞIRDI

Muhalefetin gölge ekonomi bakanı olan Tulip Siddiq, düzenleyici kurum olan Mali Tutum Otoritesi’ne (FCA), yatırımcıların sert düşen para biriminden yararlanmak için içeriden bilgi kullanmalarının mümkün olup olmadığını sordu.

Siddiq konu ile ilgili yaptığı açıklamada, muhafazakarlarla yakın bağlantıları olan yatırımcıların Kwarteng’in mini bütçesinden sızdırılan ayrıntılarından faydalanıp faydalanmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

SIZINTI İDDİASI

Evening Standard gazetesine konuşan Siddiq, “FCA, muhafazakar hükümet tarafından kimi zenginlere sağlanan herhangi bir sızıntı veya bilginin sterlinin çöküşüne katkıda bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla herhangi bir yanlış uygulamayı araştırmalı” diye konuştu.

Siddiq ayrıca, “Daha güçsüz bir sterlin, enflasyon ve yaşam maliyeti krizinin ortasında gıda ve enerji gibi ürünleri daha da pahalılaştıracak” değerlendirmesinde bulundu.

Sunday Times gazetesi de muhafazakar başbakan Liz Truss’a yakın bazı yatırımcıların sterlini açığa sattığını iddia etti. Bununla birlikte, finansal piyasalardaki keskin hareketlerin küçük bir yatırımcı grubunun aldığı pozisyonlardan ziyade, sterlinle ilgili beklentilerin zayıflamasından kaynaklandığı belirtildi.

Sterlin, güçlenen doların baskısı altında bu yıl şimdiye kadar dolar karşısında neredeyse 30 sent düştü. İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşından kaynaklanan enflasyon şokuna daha fazla maruz kalırken, kapsamlı vergi indirimleri de yatırımcıları korkuttu.

STERLİN NEDEN DÜŞTÜ?

İngiltere'de hükümet cuma günü ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıkladı. Sonrasında ülkede gelecek mali yılda uygulamaya girecek olan vergi indirimlerinin enflasyondaki yükselişi tetikleyebileceği tartışmaları başladı.

Açıklamanın ardından sterlin, İngiltere hükümetinin ekonomik sorunları çözmek için yeni borçlanmaya gidecek olmasının yarattığı güven kaybıyla birlikte yatırımcıların dolara yönelmesiyle dolar karşısında 1,03 seviyesini görerek tarihi dip seviyeye geriledi.

Halihazırda merkez bankalarının şahin hamlelerine devam edeceği beklentileri de Avrupa ekonomisinde durgunluk riskini artırdı. Öte yandan sterlindeki keskin düşüşle İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) değer kaybına acil bir yanıt vereceği beklentisi arttı.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

Dün sterlindeki hareketliliğin ardından bir açıklama yapan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de, BoE’nin finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirtti.

Açıklamada, “Para Politikası Kurulu, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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