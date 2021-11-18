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Sterlin uçtu.. 15 TL'ye dayandı...İşte döviz kurları....

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Dolar/TL'de dikkatler Merkez Bankası'nda
Sterlin uçtu.. 15 TL'ye dayandı...İşte döviz kurları....

Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararı öncesinde 10,96 seviyesine kadar yükselerek rekor kırdıktan sonra 10,86'ya geriledi. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamaları sonrasında dolar karşısında yüzde 3 civarında değer kaybeden Türk lirası, hafta başından bu yana yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti.

Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi Türk lirasında yeni rekor düşük seviyeler görülmeye devam ediyor.

Dolar/TL , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamalarıyla çarşamba gününü yüzde 3 civarında yükselişle kapatırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde sabah saatlerinde 10,96’yı görerek rekor tazeledi.

Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 8’e yakın değer kaybederek dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. İkinci sırada ise yüzde 3 düşüşle Şili pesosu geliyor.

Türk lirası sene başından bu yana yüzde 30'dan fazla değer kaybederken dolar kuru 7,40'tan 10,86'ya yükseldi. Dolar/TL 2021 yılında en düşük seviyeyi Mart ayında 6,89 ile görmüştü.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” görüşünü yineleyerek, “Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. ” ifadelerini kullanmıştı.

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